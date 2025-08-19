Буцкая попросила проинформировать о риске паводков в лагерях на Кубани

Некоторые родители выражают обеспокоенность недостаточными мерами безопасности в условиях возможных ЧС, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая обратилась к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову и главе МЧС Александру Куренкову с просьбой предоставить информацию о количестве детских лагерей в Краснодарском крае, находящихся в зонах паводковой опасности. Текст писем есть в распоряжении ТАСС.

© Пресс-служба депутата Госдумы РФ Татьяны Буцкой

"Прошу вас предоставить информацию по количеству детских лагерей в Краснодарском крае, находящихся в зонах паводковой опасности, графику и объемам работ по расчистке русел за последние 5 лет, а также о наличии индикаторов риска таких чрезвычайных ситуаций в детских лагерях как неожиданные паводки", - написала Буцкая.

Как отмечается в обращениях, в адрес депутата поступают многочисленные жалобы от родителей, чьи дети отдыхали в детских оздоровительных лагерях Краснодарского края. Они, по словам депутата, выражают обеспокоенность недостаточными мерами безопасности в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного характера. "Согласно обращениям, русла многих горных рек вблизи детских лагерей не очищались со времен СССР", - говорится документе.

Также подчеркивается, что ряд детских лагерей в крае расположены в потенциально опасных зонах в связи с климатическими особенностями региона: "от аномальной жары (до +40°С) к тропическим ливням (до 100-150 мм осадков за сутки), что создает риск мгновенного превращения небольших ручьев в разрушительные потоки".