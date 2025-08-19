Стройку Мартовского и Солнечногорского водохранилища планируют начать в 2026 году, заявил глава региона Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Строительство Мартовского и Солнечногорского водохранилищ, где планируют начать работы в 2026 году, позволит полностью снять проблему ограничения водоснабжения на Южном берегу Крыма. Об этом заявил в эфире канала "Крым 24" глава республики Сергей Аксенов.

Что касается сегодняшних мер: по решению президента строятся Солнечногорское и Мартовское водохранилища два в районе Алушты и в Бахчисарайском районе - для обеспечения Ялты и Алушты. 22,4 млрд. выделены на проведение этих работ, приступаем к работам уже в начале 2026 года и строительство этих водохранилищ позволит вообще окончательно снять вопрос водоснабжения Южного берега Крыма , - сказал Аксенов.

Он добавил, что на текущий момент в Крыму при наличии проблем с водоснабжением обеспечивается подвоз воды в 77 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что для обеспечения питьевой водой южного берега по нацпроекту "Экологическое благополучие" федерального проекта "Вода России" будут построены Мартовское и Солнечногорское водохранилища. Строительство водохранилищ планируется завершить не позднее 2030 года.

Украина в мае 2014 года перекрыла поступление в Крым воды по Северо-Крымскому каналу из Херсонской области, он обеспечивал 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, она разрешилась летом 2021 года, когда прошли ливни. Вода в Республике Крым аккумулируется в водохранилищах, уровень в которых существенно зависит от выпадающих осадков, а также поступает из рек, питающих водохранилища.