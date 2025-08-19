Аксенов: в России должна быть льготная программа репатриации

Глава Крыма ранее направил для доклада президенту России Владимиру Путину в Госдуму и МВД предложения о внесении изменений в законодательство в части ограничения въезда семей мигрантов в РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Льготная программа репатриации должна быть создана в России, таким мнением глава Крыма Сергей Аксенов поделился в эфире телеканала "Крым 24".

"С точки зрения возврата соотечественников прямых, которые уезжали по разным причинам еще из Советского Союза и далее из Российской Федерации, должна быть какая-то льготная программа", - сказал он.

Ранее Аксенов направил для доклада президенту России Владимиру Путину в Госдуму и МВД предложения о внесении изменений в законодательство в части ограничения въезда семей мигрантов в Россию. Он уточнил, что речь идет в том числе об исключении возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы.