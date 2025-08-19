Арахнолог Мартыновченко: пауки-осы в Москве встречаются редко, последствий от их укуса нет

По его словам, укус паука-осы менее болезненный, чем осы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Пауки-осы фиксируются в Москве уже два года, их легко распознать. Однако эти членистоногие встречаются очень редко, а их укус в сравнении укусом осы не такой болезненный, рассказал ТАСС сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Федор Мартыновченко.

Ранее в соцсетях распространилась информация, что в регионах России, в том числе в Подмосковье, фиксируют нашествие пауков-ос. Там также сообщалось, что они проникают на детские площадки и во дворы.

"Они [пауки-осы] появились в последние годы в Москве, но все еще довольно редкие, их не так просто найти. Они есть в Москве уже два года. Кусают они редко. Так что бояться их нечего, и найти их все равно довольно сложно. То есть они в Москве есть, но встречаются гораздо реже, чем осы", - сказал эксперт. По его словам, укус паука-осы менее болезненный, чем осы, последствий от него нет. "Это полосатые пауки, такие черно-желто-белые, их очень легко распознать. Они маленькие, и человек, скорее всего, их не заметит, не придаст им большого внимания, потому что они не такие большие", - пояснил арахнолог.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического института РАН (Санкт-Петербург) Дмитрий Логунов отметил, что новости о нашествии пауков-ос в Москве и Подмосковье преувеличены - их ареал расширяется, но это не значит, что увеличивается их число. "Новости о пауках из СМИ часто носят характер искусственной сенсации и неверны, особенно что касается ядовитости пауков и их опасности для человека. Что касается нашествия этих пауков, это, мягко говоря, преувеличение. Да, в последние десятилетия наблюдается расширение ареала этого вида на север, вплоть до Калужской и Московской областей. Но это не нашествие, это же не саранча!" - отметил биолог.

По его словам, то, что пауков можно теперь встретить севернее, чем двадцать лет назад, никак не влияет на плотность их популяции. Большинство из них - одиночные хищники и никогда не встречаются большими скоплениями. Логунов также подчеркнул, что сам паук-оса никогда не нападет на человека. "Он сидит на своей ловчей сети и просто ждет, когда летающее насекомое туда запутается", - пояснил эксперт.

При этом собеседник агентства отметил, что если у кого-то есть аллергия на укус паука, пчелы или осы, эффект от него может быть совсем другим. "Но это особые медицинские случаи", - сказал он. "Яд паука-осы имеет слабо выраженный нейротоксический эффект. В сравнении с ядами других пауков он имеет простой состав и не очень эффективен, что объясняется особенностями хищнического поведения этого паука", - заключил он.