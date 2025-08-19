В Измайловском парке пройдет турслет многодетных семей Москвы

Мероприятие состоится 24 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Многодетные семьи Москвы смогут посоревноваться в ориентировании, установке палатки на скорость и приготовлении блюд на туристическом слете в Измайловском парке 24 августа. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента территориальных органов исполнительной власти.

"Семьи пройдут через пять соревновательных этапов. В спортивном ориентировании им предстоит преодолеть дистанцию до 1,5 км и найти на контрольных пунктах секретные номера. Проверить свою сплоченность участники смогут, собирая на скорость туристическую палатку. Самым "вкусным" испытанием станет кулинарный конкурс: семьям предстоит за 20 минут приготовить оригинальное блюдо из ограниченного количества ингредиентов", - говорится в сообщении.

Еще два состязания организаторы пока держат в секрете и расскажут о них на месте. Победит команда, набравшая наибольшее количество очков. Команды сформируют по округам, в которых живут семьи, в каждой - по 10 человек: два мужчины, две женщины, три ребенка 10-14 лет и три ребенка 5-9 лет. Присоединиться могут все желающие, нужна предварительная регистрация.

Мероприятие проводит региональная общественная организация "Объединение многодетных семей города Москвы".