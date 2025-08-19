Она позволит повысить турпоток и увеличить прибыль предприятий туротрасли

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Иркутская область, где главным туристическим направлением является озеро Байкал, разработает и примет стратегию развития туризма до 2030 года, которая позволит повысить турпоток и увеличить прибыль предприятий туротрасли. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Стратегический документ станет инструментом координации усилий всех заинтересованных сторон - власти, бизнес-сообщества и профильных экспертов. Его реализация позволит создать условия для повышения посещаемости региона, увеличения доходности предприятий туриндустрии и улучшения инфраструктуры. В процессе подготовки особое внимание уделяется привлечению мнений предпринимателей, работающих непосредственно в туристическом бизнесе региона, а также учета специфики территории и ее богатого природного наследия", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, развитие туризма для региона - стратегическое направление с большим экономическим потенциалом. Прибайкалье участвует в федеральном проекте "Пять морей и озеро Байкал" национального проекта "Туризм и гостеприимство". "Мы должны создать такую модель туристической отрасли, которая будет учитывать уникальные особенности региона и обеспечивать его устойчивое развитие. Однако особенно важно найти баланс между экономическим ростом и сохранением природных богатств Приангарья", - приведены в сообщении слова Кобзева.

Первая сессия по разработке стратегии собрала более 100 ведущих экспертов туристической отрасли, представителей власти и бизнеса. Они работали группами, каждая из которых сфокусировалась на отдельном направлении туризма - от культурно-познавательного до медицинского - и разрабатывала инициативы по развитию туристической инфраструктуры, подготовке кадров и цифровизации отрасли.

К подготовке стратегии привлечены эксперты Российского государственного университета туризма и сервиса. Представители вуза с учетом мнения флагманов отрасли региона сформируют базовые блоки и направления, которые станут основой стратегии.