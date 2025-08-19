Депутат Боярский: речи о наказании за критику мессенджера Мах нет

Председатель комитета Госдумы по информполитике отметил, что обоснованная критика не находится под запретом

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Наказание за критику национального мессенджера Мах не предусматривается, но в случае появления "негативной волны" в отношении мессенджера необходимо будет присмотреться к ее источникам. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Никакой речи о наказании за критику Мах нет. Я не вижу негативной волны в отношении мессенджера, но, если она появится, мы должны будем внимательно присмотреться к источникам дискредитации", - написал Боярский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что обоснованная критика не находится под запретом. "Наоборот, мне кажется, она помогает разработчикам делать Мах еще лучше", - отметил депутат.

Ранее Боярский в интервью "Парламентской газете", отвечая на вопрос, будут ли россиян проверять на иностранное влияние за критику мессенджера, отметил, что сильной волны дискредитации платформы не наблюдается. "Но если она будет наблюдаться, то в ней, скорее всего, заинтересованы именно те организованные силы профессиональных аферистов на Украине, которые использовали и используют иностранные платформы для обмана наших граждан", - добавил он. По словам депутата, каждый случай, вызывающий подозрение, нужно проверять, однако это не касается обоснованной критики, которую может высказать любой пользователь и блогер.

При этом Боярский отметил, что отдельные попытки дискредитации национального мессенджера есть. Депутат назвал вбросом распространяемую в Telegram-каналах информацию о том, что мессенджер Max якобы использует камеру компьютера в неактивном режиме. "Понятно, что Мax вызывает повышенный интерес и у тех, кто ждал национальную платформу, и у тех, кто по каким-то причинам хотел продолжать использовать иностранные сервисы в полном объеме. Это говорит лишь о том, что наша платформа достойная и перспективная", - сказал он.