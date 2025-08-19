Мошенники создают искусственную ситуацию тревоги или срочности, используя поддельные документы и/или сообщения, оставляют контактный номер на который рекомендуют перезвонить

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мошенники искусственно создают ситуацию тревоги или срочности, вынуждая граждан перезванивать им первыми, что приводит к тому, что антифрод-системы не видят входящего звонка от афериста, который можно заблокировать. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Одна из актуальных тактик - заставить гражданина самого набрать номер мошенников. Это позволяет обходить системы банковской и цифровой безопасности, рассчитанные на блокировку входящих сомнительных звонков", - сказали в управлении.

В киберполиции пояснили, что мошенники создают искусственную ситуацию тревоги или срочности, используя поддельные документы и/или сообщения, оставляют контактный номер на который рекомендуют перезвонить. В результате у человека реакция на "угрозу" выражается в самостоятельном звонке по указанному номеру. Например, мошенники могут в мессенджере, на электронную почту или даже в почтовый ящик отправить "срочное и важное" сообщение, в котором будет говориться о взломе аккаунта на "Госуслугах", необходимости срочно переоформить банковские документы или карту. Также аферисты в таких письмах могут сообщить о якобы проблемах с оплатой ЖКХ или штрафов и необходимости связаться со "специалистом" или "следователем" по указанному номеру телефона.

"Ключевое: "Перезвоните срочно по номеру...". Почему это опасно? Человек сам инициирует контакт: антифрод-системы не видят входящего звонка от мошенника, который можно заблокировать", - добавили в МВД. Кроме того, как отметили в УБК, человек, сам набравший номер (особенно из-за тревоги), изначально больше доверяет тому, кто занимается его проблемой.