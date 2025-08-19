Ежегодно, начиная с 2025 года, на территории водохранилища будут расчищаться 145 га акватории от водной растительности

МАЙКОП, 19 августа. /ТАСС/. Около 9 млн кубометров донных отложений планируется извлечь из бассейна Краснодарского водохранилища в рамках утвержденной дорожной карты по обеспечению устойчивого функционирования водохозяйственной системы Краснодарское водохранилище - Нижняя Кубань. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов по итогам проведенного совещания с участием представителей Росводресурсов.

"Запланирована огромная работа - до 2030 года из чаши водохранилища будет извлечено около 9 млн кубометров донных отложений, одновременно предусмотрена расчистка акватории от водных растений и древесного хлама. Далее намечено приведение в порядок гидротехнических сооружений для обеспечения безопасного наполнения водохранилища до проектных отметок - ремонт дамб, строительство дренажных сооружений и так далее", - написал он.

Глава республики отметил, что ранее вместе с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым они оценили в рамках рабочей поездки состояние водных объектов и обсудили необходимые меры для обеспечения противопаводковой защиты населения и территорий. Кумпилов уточнил, что достигнута договоренность по проведению всех планируемых работ по оздоровлению водохранилища с учетом позиции органов местного самоуправления.

"9/10 площади водохранилища находятся на территории Адыгеи, и водный объект оказывает влияние на окружающие населенные пункты и земли сельхозугодий республики. По итогам реализации дорожной карты необходимо исключить подтопления, обеспечить безопасность населения и территорий, сохранить качество жизни людей. Также следует учитывать интересы наших рисоводческих хозяйств и рыбзаводов, которые нуждаются в бесперебойной и доступной подаче воды" - пояснил руководитель Адыгеи.

Как рассказали в пресс-службе главы республики со ссылкой на начальника управления проектирования ФГБВУ "Центррегионводхоз" Николая Пакусина, ежегодно, начиная с текущего года, на территории водохранилища будут расчищаться 145 га акватории от водной растительности. Также будут приводиться в порядок замусоренные древесным хламом участки - исходя из фактической необходимости в таких мероприятиях. С 2026 года предстоит и расчистка старых русел рек на территории водохранилища - это позволит обеспечить транспорт наносов в глубоководную часть. Далее предстоит углубить участки с глубинами менее двух метров.

Краснодарское водохранилище, являющееся федеральной собственностью, было построено в 1975 году для организации рисоводства и борьбы с сезонными паводками в низовьях Кубани. Оно служит для защиты от наводнений свыше 600 тыс. гектаров земель, где проживают более 300 тыс. человек, обеспечивает водой рисоводческие и рыбоводческие хозяйства, оросительные, а также отрасль ЖКХ и промышленные производства. Порядка 87% площади объекта находится на территории Адыгеи.