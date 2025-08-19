Гендиректор агентства Светлана Чупшева также подчеркнула, что продолжается активная работа с Астраханской областью по социально-экономическим проектам

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) начнет учитывать при формировании Рейтинга качества жизни в регионах эффективность мер поддержки ветеранов СВО и их семей. Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева по итогам встречи с председателем комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов СВО и членов их семей, губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

"Обсудили взаимодействие по теме поддержки ветеранов СВО и членов их семей в рамках работы профильной комиссии Госсовета, председателем которой является Игорь Юрьевич [Бабушкин]. В этом году в рамках формирования Рейтинга качества жизни проведем оценку эффективности мер поддержки, образования, трудоустройства, реабилитации, медицинской помощи ветеранов СВО и членов их семей", - написала она в своем Telegram-канале.

Чупшева подчеркнула, что АСИ продолжает активную работу с регионом по ряду социально-экономических проектов. Так, по ее словам, особое внимание уделяется созданию благоприятного делового климата и привлечению инвестиций в Астраханскую область. "Вместе создаем комфортную среду для жизни, особое внимание - детям и молодежи. За время реализации проектов АСИ в Астраханской области создана "Точка кипения", астраханские вузы участвуют в "Архипелаге 2025", в форуме "Сильные идеи". Астраханская область внедряет более 10 практик других регионов", - добавила глава агентства.

Рейтинг качества жизни в регионах России, формируемый АСИ, содержит данные региональной статистики, результаты социологических опросов и показатели, собираемые при помощи инструментов геоаналитики. Он дает комплексный взгляд на качество среды для жизни в регионе. По итогам 2024 года лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.