В Архангельске сезон белых ночей завершат историей российского триколора

Посетители смогут увидеть многочисленные знамена и флаги, использовавшиеся на разных этапах развития города

АРХАНГЕЛЬСК, 19 августа. /ТАСС/. Проект "Сезон белых ночей" завершится в Архангельске программой, посвященной истории российского триколора, рассказали ТАСС в Архангельском краеведческом музее. Проект стартовал в начале июня, он объединяет историю, природу, искусство и даже гастрономию северного края через экскурсии по Архангельску, а также на острова в дельте Северной Двины.

"23 августа Архангельский краеведческий музей завершает проект "Сезон белых ночей" особым мероприятием "Под флагом России". Программа будет посвящена истории российского триколора. Посетители смогут увидеть многочисленные знамена и флаги из коллекции музея, использовавшиеся в разные этапы развития города, с XVII века до советской эпохи и сегодняшних дней", - сказали в музее.

Научные сотрудники музея Дмитрий Иванов и Жанна Петриченко расскажут о символике флагов, технике исполнения и связанных с ними исторических событиях и людях.

Именно в Архангельске в 1693 году во время плавания Петра I по Белому морю был поднят первый бело-сине-красный флаг - "флаг царя Московского". Этот триколор, который выполнял функции государственного флага и личного штандарта императора, хранился в Архангельске до 1914 года, а сейчас находится в Военно-морском музее Санкт-Петербурга.

Поэтому еще одна часть программы будет посвящена эпохе Петра I. Его приезды в Архангельск ассоциируются со строительством кораблей, морскими путешествиями. Им предшествовали месяцы подготовительной работы, десятки деловых встреч, первые аккуратные реформы, большие деньги, дипломатические и аппаратные игры, превратившие в итоге Московское царство в Российскую империю. Архангельск трижды становился местом, где решалась судьба всей страны. Научные сотрудники Артем Бурменский и Сергей Стрекаловский проведут посетителей путем государя-реформатора по историческим экспозициям единственного здания города, которое "помнит" Петра I, - Гостиного Двора.

Музыкальным финалом станет концерт-лекция "Поиграем в города". В программе известные песни о городах России, истории и легенды, связанные с ними.