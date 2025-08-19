"Команда 29" разработала проекты арт-объектов и приложений кампуса "Арктическая звезда"

Работа была организована по двум направлениям

АРХАНГЕЛЬСК, 19 августа. /ТАСС/. Участники XV межрегионального форума "Команда 29" в Архангельске разработали проекты арт-объектов, приложений и пространственных решений для кампуса "Арктическая звезда", сообщает пресс-служба администрации Архангельской области. Работа была организована по двум направлениям: архитектура и пресс-служба.

"В Архангельске завершилась вторая смена молодежного форума "Команда 29". В течение двух дней 114 участников дизайн-сессии "От идеи до кампуса" готовили проекты для кампуса "Арктическая звезда". "Архитекторы" разработали для кампуса концепции логотипов, арт-объектов, цифровых приложений и пространственных решений, включая планировку территории, общественные пространства, зоны коворкинга и зимние сады, а также навигационные системы, обеспечивающие в кампусе комфортную жизнь и обучение", - указано в сообщении.

Таисия Кучина предложила сделать приложение для кампуса, это будет единая система, где будет собрана вся информация о наукограде. "Пользователи приложения смогут ознакомиться с новостями и мероприятиями кампуса, со своим оценочным рейтингом, рейтингом учителей, расписанием, навигацией по кампусу и другой информацией", - отметила участница форума, ее цитирует пресс-служба.

Участники направления "Пресс-служба" обсудили подходы к продвижению кампуса и сформировали идеи по взаимодействию с молодежной аудиторией. Экспертами форма выступили выпускники форума прошлых лет, специалисты по урбанистике, дизайну и медиакоммуникациям, а также спикеры, приглашенные архангельским отделением Российского общества "Знание".

Третья смена форума пройдет в Коряжме на юге области и будет посвящена разработке туристических маршрутов региона. Завершится форум публичной защитой проектов на конкурсе платформы "Росмолодежь. Гранты" в Архангельске.