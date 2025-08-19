Это позволит аграриям, которые застраховали посевы, получить положенные выплаты

ОМСК, 19 августа. /ТАСС/. Власти Омской области из-за переувлажнения почвы и сложных условий уборки урожая введут режим ЧС на всей территории региона. Об этом сообщил ТАСС губернатор Виталий Хоценко.

"Текущий год снова стал испытанием для аграриев. В семи районах области отмечается переувлажнение почвы. В Называевском и Саргатском районах из-за дождей объявлен режим чрезвычайной ситуации. Приняли решение ввести режим ЧС на всей территории региона. В ближайшее время подпишу такое распоряжение. Это позволит нашим аграриям, которые застраховали посевы, получить положенные выплаты", - сказал Хоценко.

Он отметил, что на сегодняшний день в регионе обмолочено более 24 тыс. га посевов, средняя урожайность составила около 16,4 центнеров с га. "Поставил задачу перед главами районов и министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона тщательно контролировать полевые работы и оперативно решать все возникающие проблемы", - уточнил глава региона.

Омская область - один из ведущих аграрных регионов Сибири. Общая площадь посевов составляет 1 млн 984 тыс. га. Традиционно здесь собирают около 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. В 2024 году был собран рекордный за последние 15 лет урожай - почти 4 млн тонн зерна.