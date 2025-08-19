Новый автопарк будет состоять из автобусов различного класса: 11 большого, 57 среднего и 16 малого

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Более 80 новых автобусов в 2026 году получит Махачкала. Об этом журналистам сообщил врио главы Махачкалы Джамбулат Салавов.

"Махачкала готовится к значительным переменам в системе общественного транспорта. С января 2026 года на городские маршруты выйдут 84 современных автобуса, приобретенных в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", - сказал Салавов.

По его словам, новый автотранспорт станет важным шагом в модернизации транспортной сети города, повышении комфорта пассажиров.

"Новый автопарк будет состоять из автобусов различного класса: 11 большого, 57 среднего и 16 малого. Такое разнообразие позволит оптимизировать маршрутную сеть, учитывать специфику пассажиропотока в разных районах города и обеспечить эффективное обслуживание как центральных, так и отдаленных территорий", - добавил он.