Дальнейшая судьба лебедей, в том числе родителей, оставшихся на Патриарших прудах, зависит от решений владельцев птиц

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Шестерых птенцов лебедей-шипунов с Патриарших прудов в Москве перевезли в центр реабилитации птиц в Брянской области. Судьба родителей-лебедей зависит от решений владельцев птиц, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского зоопарка.

"Московский зоопарк помог владельцам забрать птенцов с пруда и обеспечил их недолгую передержку перед предстоящей транспортировкой. Сейчас лебедята уже находятся в центре реабилитации птиц в Брянской области. О них заботятся местные специалисты. Дальнейшая судьба лебедей, в том числе родителей, оставшихся на Патриарших прудах, зависит от решений владельцев птиц", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе пояснили, что летом у пары лебедей-шипунов на Патриарших прудах появилось на свет шесть птенцов. "Это довольно популярное место в городе, отдыхающие порой нарушают правила поведения: кормят лебедей, хотя это запрещено, шумят и провоцируют их на агрессию. Все это плохо влияет на птенцов. После консультаций с природоохранными ведомствами и орнитологами, владельцы лебедей приняли решение перевезти малышей в центр реабилитации птиц в Брянской области", - отметили в зоопарке.

В центре реабилитации животные смогут жить полноценной жизнью в естественной среде обитания. Сперва за юными птицами будут приглядывать специалисты, а после отпустят в "свободное плавание", навстречу взрослой полноценной жизни в природе.