МЕЛИТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Власти Энергодара бесплатно заменят в домах жителей около 700 кв. м окон, разбитых из-за ударов ВСУ. Об этом заявил ТАСС мэр Максим Пухов.

"Людям, чьи окна в квартирах разбиты от прилета осколков или от разрыва снарядов ВСУ, мы бесплатно заменим окна. Муниципалитет эту дополнительную социальную нагрузку взял на себя, чтобы помочь людям накануне приближающейся осени. Всего, по последним данным, замене подлежит порядка 700 кв. м, это довольно большой объем работы", - сказал Пухов.

Он пояснил, что для этого необходимо подать заявление в администрацию города. Обращение в течение недели рассмотрит комиссия и примет решение. Замене подлежат только окна жилых комнат, обеспечивающие герметизацию. Остекление лоджий и балконов не входит в перечень.

Пухов рассказал, что изготовлением и установкой новых оконных блоков занимается специальных цех на территории города.

Энергодар расположен на левом берегу Днепра и Каховского водохранилища в Запорожской области. В городе проживают сотрудники Запорожской АЭС и члены их семей. В 2022 году Энергодар перешел под контроль Российской Федерации, 30 сентября в результате референдума он в составе Запорожской области вошел в состав РФ.