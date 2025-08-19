В рамках форума были представлены последние достижения в области робототехники, автоматизации и искусственного интеллекта

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Свыше 260 тыс. человек посетили форум "Беспилотные системы: технологии будущего" в инновационном центре "Сколково". В рамках мероприятия представили последние достижения в области производства дронов, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего" объединил более 260 тыс. человек, включая ведущих экспертов, разработчиков, производителей и экспортеров более чем из 60 стран мира. Это масштабное событие стало площадкой для обмена передовыми знаниями, инновационными идеями и лучшими практиками в области беспилотных технологий", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кристины Костромы.

По ее словам, в рамках форума были представлены последние достижения в области робототехники, автоматизации и искусственного интеллекта.

В пресс-службе добавили, что форум состоял из нескольких мероприятий. Так, одной из активностей стал проектно-образовательный интенсив "Архипелаг". Кроме того, прошли национальные соревнования с участием зарубежных спортсменов, Кубок мэра Москвы по гонкам дронов, а также деловая программа, во время которой обсудили актуальные вопросы индустрии.

