ВЛАДИКАВКАЗ, 19 августа. /ТАСС/. Военно-спортивный лагерь "Балц" в Северной Осетии планируется сделать ежегодным, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства республики.

"Балц" нам жизненно необходим, поэтому приложим максимум усилий к тому, чтобы лагерь проводился ежегодно. Будем искать подходящую для этого базу", - сказала она.

Программа военно-спортивного лагеря в Северной Осетии "Балц" была разработана еще в 1997 году и направлена на профилактику правонарушений среди подростков, пропаганду здорового образа жизни и подготовку юношей к службе в рядах Вооруженных сил РФ. Одна смена проходила в течение 18 дней. "Балц" перестал функционировать в таком формате в 2020 году, после чего он закрылся по решению собственника базы "Комы Арт", где был организован лагерь. После этого "Балц" проводился в режиме дневного пребывания на протяжении пяти дней, что не соответствовало программе лагеря.

Проект возродили в этом году благодаря победе в конкурсе Росмолодежи. Он получил грант в размере 2 млн рублей. Порядка 80 подростков в возрасте от 14 до 17 лет будут обучаться в течение 18 дней на базе детского центра во Владикавказе "Горный воздух". В настоящее время завершилось проведение первой смены.

Проблемы допризывной молодежи

По словам организаторов лагеря, в современном обществе существует недостаток серьезного подхода к подготовке допризывной молодежи к службе в ВС РФ. Молодые люди часто не имеют достаточных знаний и практических навыков, необходимых для успешной адаптации к военной службе. Это может привести к низкому уровню готовности по выполнению воинских обязательств, что сказывается на безопасности и эффективности Вооруженных сил России.

Как рассказал ТАСС наставник по военно-тактической подготовке лагеря, директор ГАУ "Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО-Алания" Аслан Кайтуков, для полноценного проведения лагеря "Балц" нужно рассмотреть вопрос по созданию специализированной площадки в круглогодичном формате. В детском центре в черте города из-за ограниченных условий применить всю программу начальной военной подготовки не было возможности.

"Изначально рассматривалась идея преобразовать "Балц" в круглогодичный лагерь. Планировалось создать в селении Балта площадку федерального значения для ЮФО с Роспатриотцентром. Пришло время к этому вопросу вернуться. Лагерь должен быть, желающих очень много. Военно-патриотическая тема крайне важна не только сегодня, а всегда. Поэтому фундамент нам нужно возродить, укрепить и воспитывать наших ребят в нужном русле", - сказал Кайтуков.

Подготовка будущих защитников Отечества

Среди выпускников лагеря - десятки офицеров, кавалеров орденов Мужества, участников СВО. Мать одного из первых воспитанников "Балца" Лана Цховребова отметила, что лагерь, который проводился на горной базе в 1997 году, не сравнится по условиям с современным. Однако и здесь юноши показали хорошие результаты по итогам смены.

"Я сейчас работаю в лагере и могу сравнить возможности того "Балца" и этого. Конечно, их не сравнить. Я тогда хотела, чтобы мой сын стал военным и потому отправила его в лагерь. Он приехал тогда совсем взрослым мужчиной и сказал, что это был лучший лагерь в жизни, хотя он был на тот момент в "Артеке", "Орленке". Военным по состоянию здоровья сын не стал, но зато дочка готовится в военный вуз. Сила нашей страны - в армии и в ней должны служить патриоты с хорошей подготовкой", - сказала ТАСС Цховребова.

Юношей в лагере обучают опытные инструкторы, многие из которых являются ветеранами боевых действий и участниками специальной военной операции. В программу лагеря входят соревнования, марш-броски, учебные стрельбы, которые способствуют развитию командного духа, лидерских качеств и физической выносливости.

"Я мать троих сыновей. Старший хочет стать военным и я отправила его в "Балц", когда узнала о возрождении. Первые три дня он звонил и говорил, что ему тяжело. Я думала, не выдержит. Но он не пал духом и даже на вторую смену хотел остаться. Я уже заметила, как он возмужал. В следующем году отдам второго сына. Спасибо организаторам лагеря, они большую работу для всей страны проводят", - поделилась Анна Касюк.