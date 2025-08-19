Ректор МГУ выразил уверенность, что новый отечественный мессенджер "станет не только площадкой для общения, но и полноценной информационно-коммуникационной средой"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Канал Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, созданный в мессенджере Max, будет рассказывать о достижениях исследователей и продвигать ценности образования и науки, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Одним из первых Московский университет создал официальный канал в национальном мессенджере Max. Вместе с пользователями этого цифрового инструмента нового поколения будем развивать общероссийское коммуникационное пространство, использовать его технологические возможности для продвижения ценностей образования и науки, рассказа о достижениях наших исследователей, оперативно информировать о жизни ведущего университета страны", - отметил Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ректор МГУ выразил уверенность, что новый отечественный мессенджер "станет не только площадкой для общения, но и полноценной информационно-коммуникационной средой", которая создает новые возможности и для университетов, и для многомиллионного сообщества российских студентов и школьников.

Канал в национальном мессенджере дополнит развивающуюся в университете цифровую экосистему, пояснили в пресс-службе вуза. Помимо ключевых научных новостей, в нем будут публиковаться анонсы событий, интервью со студентами, учеными, выпускниками и важные новости для абитуриентов и их родителей.