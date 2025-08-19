Губернатор Воронежской области отметил, что сирены включаются только в тех муниципальных образованиях, где беспилотник уже присутствует физически, и только после того, когда власти получают информацию о начале работы подразделений ПВО

ВОРОНЕЖ, 19 августа. /ТАСС/. Большинство жителей Воронежской области поддерживает включение сирен в тех населенных пунктах, на территории которых обнаружены беспилотники и идет их уничтожение. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев, отвечая на вопросы жителей во время прямого эфира в социальных сетях правительства.

"Не согласен с тем, что люди не реагируют на это. И не согласен с тем, что все категорически выступают против того, чтобы мы сирены включали. Мы срезы такие социологические делаем в последние несколько недель. И большая часть <…> жителей области, они согласны с тем, что такая мера предупреждения должна действовать", - заявил Гусев.

Он отметил, что сирены включаются только в тех муниципальных образованиях, где беспилотник уже присутствует физически, и только после того, когда власти получают информацию о начале работы подразделений ПВО. По мнению Гусева, работа сирен является еще одним предупреждением для жителей региона, но не должна вызывать паники. Воронежская область надежно защищена средствами РЭБ и силами противовоздушной обороны.

"Единичные случаи, к сожалению, в том числе и с трагическими исходами, у нас были. Но в целом по отношению к общему количеству беспилотников, которые нас атаковали, даже не цели достигли, а просто нанесли какой-то ущерб - это единицы, это сотые доли процента", - отметил глава региона.

Решение о включении акустических систем в границах муниципалитета в случае непосредственной атаки на него украинских БПЛА приняли в Воронежской области 17 июля, после того, как в течение трех дней беспилотники дважды попадали в жилые дома, что привело, в числе прочего, к первому погибшему непосредственно от последствий налета.