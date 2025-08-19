Соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Ингушетии и президентским Фондом культурных инициатив было подписано в июне на ПМЭФ

МАГАС, 19 августа. /ТАСС/. Офис президентского фонда культурных инициатив, ставший вторым на Северном Кавказе, открыли в столицы Республики Ингушетии при центре "Мой бизнес", сообщили в правительстве региона.

"Это 27-й офис в России и второй на Северном Кавказе, что говорит о высоком потенциале нашего региона. Торжественное открытие состоялось в Назрани, в центре "Мой бизнес". <…> Новый офис - это центр поддержки творческих идей и проектов. Здесь предприниматели, представители НКО, бизнеса и муниципальных учреждений смогут получить консультации и обучение по социокультурному проектированию. Это мощный импульс для развития культуры и искусства в Ингушетии", - говорится в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Ингушетии и президентским Фондом культурных инициатив (ПФКИ) было подписано в июне на ПМЭФ.

"Офисы открываются только там, где есть высокая заинтересованность региона. <…> Ингушетия - регион, где создание возможностей для самореализации жителей и развитие культуры являются приоритетными направлениями", - сказал на открытии генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между ПФКИ и АНО "Мой бизнес" Ингушетии. Документ позволит объединить усилия и ресурсы для поддержки творческих проектов и инициатив.

Сегодня в республике зарегистрировано более 7,6 тыс. предприятий, а в секторе занято свыше 25 тыс. человек и около 24,7 тыс. самозанятых, отметили в региональном правительстве.