Чемпиона мира внесли в базу экстремистского сайта "Миротворец"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Чемпион мира по боксу Александр Усик пришел поддержать прихожан Украинской православной церкви (УПЦ) у Киево-Печерской лавры. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

Правозащитница Виктория Кохановская опубликовала фотографию на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), на которой Усик стоит вместе с прихожанами УПЦ. "Сегодня поддержал молитвенников УПЦ, стоящих за защиту Киево-Печерской лавры, публикую в качестве новости", - написала она под фото.

Ранее Усик был внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" за поддержку УПЦ.

В марте 2023 года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвал договор аренды с УПЦ. В начале июля инвентаризационная комиссия Минкультуры Украины пришла в лавру и при содействии полиции сменила замки, захватила и опечатала корпуса. В августе того же года суд признал законными расторжение аренды и претензии властей на имущество монастыря. УПЦ оспорила это решение.