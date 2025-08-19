Такие номера могут ассоциироваться с ОПГ, отметил первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Регистрация автомобилей с "блатными" номерами может вызвать общественное недовольство, такие номера могут ассоциироваться с криминальными группировками. Об этом заявил первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду", первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

"Регистрация автомобилей с так называемыми "блатными" номерами, где есть такие комбинации букв типа "АУЕ" (Решением Верховного суда движение признано экстремистским. Его деятельность в России запрещена) и "ВОР", может не только вызывать общественное недовольство, но и ассоциироваться с криминальными группировками и антисоциальными явлениями", - рассказал Гусев ТАСС.

Он отметил, что граждане вправе сами выбирать себе номерные знаки, однако при этом необходимо учитывать, что "блатные" номера могут способствовать распространению негативных стереотипов.

По мнению депутата, законодательное регулирование в этой сфере не требуется. "Сотрудники полиции могут и сами ограничить регистрацию автомобилей с подобными комбинациями. Создать, например, перечень запрещенных символов и буквосочетаний, которые могут быть восприняты как пропаганда криминальных ценностей", - добавил Гусев.