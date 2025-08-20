В ГД считают необходимым ввести единые правила льготного проезда для многодетных

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что такое решение сократило бы затраты для родителей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Распространение единых правил льготного проезда на транспорте для многодетных родителей и школьников из многодетных семей на федеральный уровень позволило бы закрепить одинаковые права для всех граждан вне зависимости от места проживания. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

"В России сейчас отсутствует единая федеральная норма, обеспечивающая всем школьникам и родителям многодетных семей льготный или бесплатный проезд. На уровне федерального законодательства закреплены определенные меры поддержки многодетных семей, включая налоговые льготы и пособия, но вопрос транспортных льгот регулируется преимущественно субъектами Федерации. В результате в одном регионе школьник из многодетной семьи может свободно пользоваться городским и пригородным транспортом без оплаты, а в другом - получать лишь частичную компенсацию стоимости проездного или вовсе не иметь такой возможности", - подчеркнул он.

В Москве и Санкт Петербурге дети из многодетных семей имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте, включая метро, автобусы, трамваи и троллейбусы, а также льготы на пригородные электрички, в Иркутской области введено бесплатное пользование городским и пригородным транспортом (кроме такси) для школьников из таких семей, привел примеры депутат. "В ряде регионов, например, в Архангельской области, Удмуртии, Татарстане, предоставляются компенсации стоимости проездных билетов. Однако в некоторых субъектах подобной поддержки нет, что формирует значительные различия в условиях жизни семей при одинаковом социальном статусе", - считает Гаврилов.

Для родителей, особенно в сельской местности или малых городах, введение федеральных льгот могло бы снизить затраты на регулярные поездки, связанные с учебой детей и решением бытовых вопросов, требующих выезда за пределы населенного пункта, указал он. "Распространение единых правил на федеральный уровень позволило бы закрепить одинаковые права для всех граждан, вне зависимости от места проживания", - полагает парламентарий.

Федеральная мера снизит нагрузку на семейный бюджет, что особенно важно в условиях роста транспортных тарифов, пояснил Гаврилов. "Для государства это способ поддержать демографическую политику: снижение расходов многодетных семей косвенно способствует улучшению качества жизни детей и стимулирует рождение третьего и последующих детей. Единая система также упрощает администрирование: можно ввести унифицированную социальную карту или электронный сертификат, действующий по всей стране, а компенсации перевозчикам распределять через федеральный бюджет", - указал депутат.