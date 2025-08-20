Роспотребнадзор ввел новый алгоритм контроля качества продуктов с 2025 года

Специалисты оценивают все показатели безопасности, а также учитывают использование запрещенных ингредиентов и численность потребителей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Новый алгоритм контроля качества и безопасности пищевой продукции был внедрен с начала 2025 года во всех регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзор с начала 2025 года внедрил новый алгоритм контроля качества и безопасности пищевой продукции во всех регионах России. Работа направлена на обеспечение потребителей безопасными и качественными продуктами питания. 90 испытательных лабораторий Роспотребнадзора, включая опорные базы и референс-центры, в рамках национального проекта "Демография" получили высокотехнологичное оборудование и освоили новые передовые методики. Это позволило обеспечить одномоментное проведение лабораторных исследований одного и того же продукта на всей территории страны едиными методами, не допускающими различий в оценке результатов. Таким образом, сегодня можно проводить исчерпывающую гигиеническую оценку продукции по всей стране", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в программы исследований включены все показатели по качеству и безопасности, а подход строится на системной оценке возможных рисков для здоровья. При этом учитывается численность потребителей определенной продукции, а также использование запрещенных ингредиентов. Оборудование позволяет определить концентрацию каждого вещества в продукте питания. "В рамках своих полномочий Роспотребнадзор разработал график отбора проб продукции на полках магазинов как местных производителей, так и привезенной в субъект. Каждый месяц проводится исследование определенного вида, одновременно на территории всех субъектов Российской Федерации. При выявлении отклонений Роспотребнадзор по согласованию с органами прокуратуры принимает все необходимые меры, защищая здоровье населения", - уточнили в ведомстве.

Масштабная проверка воды

Также ведомством была проведена масштабная проверка упакованной питьевой и минеральной воды, отбор которой осуществлялся во всех регионах РФ. Всего было отобрано 900 проб воды в емкости, 230 производств, половина из которых относятся к чрезвычайно высокой и высокой категории риска. Вся отобранная продукция была промаркирована.

В результате 51 тысячи исследований по 70 различным показателям качества и безопасности в ведомстве выяснили, что упакованная вода в целом отвечает показателям микробиологической безопасности. Только три пробы не соответствовали общему микробному числу, патогенных микроорганизмов выявлено не было. Наибольшее количество несоответствий было выявлено по санитарно-химическим показателям, в частности отклонения по солевому составу от заявленного на маркировке продукции.

По результатам мониторинга в отношении предприятий и производителей воды, которая не соответствовала требованиям, проведено 32 внеплановых проверки, объявлено 52 предостережения, выдано 16 предписаний о приостановке реализации. Всего изъято из оборота более 55 тысяч литров продукции.

"Кроме того, производителями воды разработаны программы по устранению несоответствий и предупреждению возникновения нарушений. Роспотребнадзор держит на особом контроле исполнение данных программ. Работа по контролю качества и безопасности пищевой продукции будет продолжена", - заключили в Роспотребнадзоре.