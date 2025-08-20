Попова назвала основные эпидемиологические угрозы в России

По словам главы Роспотребнадзора, речь идет о риске завоза опасных инфекцией, в том числе холеры и тропических лихорадок

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Риски завозов опасных инфекцией, в том числе холеры и тропических лихорадок, существуют в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Основные риски сегодня - это завозные случаи опасных инфекций. Например, холера - может распространяться, но условий для таких ситуаций у нас сегодня нет, мы их не допускаем. Сейчас в разных странах мира в связи с изменением климата появляются комары, которых раньше не было, растет число случаев заболеваний с этим связанных. Поэтому возможны завозы и лихорадки Западного Нила, и Зика, и Оропуш, все это мы знаем, видим и готовы при необходимости реагировать, чтобы не было распространения", - сказала она на встрече с журналистами в ТАСС.

Попова добавила, что риски распространения лихорадки чикунгунья в стране являются минимальными, но и завозов в 2025 году пока не регистрировалось.