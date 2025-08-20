В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 19-24 градусов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь и температура до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 21-23 градуса тепла, в ночь на четверг температура может опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер прогнозируется западный, юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 19-24 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.