Директор порта Мариуполя сообщил о восстановлении коммуникаций почти на 60%

ДОНЕЦК, 20 августа. /ТАСС/. Порт Мариуполя в ДНР восстановил почти 60% коммуникаций, остальные ремонтируют по мере роста загрузки предприятия, сообщил ТАСС директор порта Александр Солдатов.

"На сегодняшний день можно смело утверждать, что коммуникации восстановлены на 60%. Но мы идем по пути выявления необходимости, то есть по мере роста грузооборота мы вводим те или иные дополнительные подстанции, дополнительные причалы под грузовые операции. В вопросе ремонтно-восстановительных работ идем по этому же принципу: если у нас появляется дополнительный объем, который требует хранения на той или иной площадке, незадействованной ранее, мы подходим к вопросу ее ремонтно-восстановительных работ", - сказал Солдатов.

Он добавил, что работы проводятся своими силами с привлечением региональных и федеральных средств.

"В настоящий момент эти работы на текущий 2025 год прорабатываются, имеем соответствующую поддержку от правительства, понимание. Думаю, что в этом году ту потребность, которую мы показали, нам удовлетворят", - заключил собеседник агентства.

В апреле в Научно-исследовательском и конструкторском институте испытательных машин, приборов и средств измерения масс сообщили о завершении комплексного обследования причального фронта порта и составлении перечня необходимых ремонтов.