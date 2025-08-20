Порядка 90 предприятий находятся в простое из-за атак со стороны ВСУ

БЕЛГОРОД, 20 августа. /ТАСС/. Порядка 90 предприятий в приграничных районах Белгородской области, которые находятся в простое из-за атак со стороны ВСУ, получат 180 млн рублей на выплату зaрплат работникам. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Правительство Российской Федерации приняло решение, выделило 180 млн рублей 90 нашим предприятиям из приграничья, которые из-за оперативной обстановки вынуждены были перейти на простой", - проинформировал губернатор.

По его словам, деньги пойдут на выплату зарплат сотрудникам предприятий.