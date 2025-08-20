Якутск будет сотрудничать с Фэрбенксом при улучшении геополитической ситуации

Этот американский город на Аляске первый, с кем регион подписал договор о международных побратимских отношениях

ЯКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Якутск может продолжить сотрудничество в рамках побратимских отношений с городом Фэрбенкс на Аляске (США) при улучшении геополитической ситуации. Такое мнение выразил глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямого эфира на телеканале "Россия-24".

Фэрбенкс - первый город, с которым Якутск подписал договор о международных побратимских отношениях. В 2021 году исполнилось 30 лет со дня установления побратимских связей между городами.

"Я уверен, что город Якутск при улучшении геополитической ситуации будет продолжать свои дружеские побратимские отношения с городом Фэрбенкс, - сказал Николаев. - С тех пор много хороших мероприятий было проведено, хороших встреч и на Аляске, и у нас в республике. Но, к сожалению, сегодня та политика, которая проводилась прошлой администрацией Соединенных Штатов Америки, это сотрудничество остановила. Уверен, что при улучшении, опять же, геополитической ситуации <...> сотрудничество с нашей стороны и со стороны города Фэрбенкса будет продолжено".

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.

Алсиб - воздушная трасса, по которой в годы войны советские и американские летчики перегоняли истребители и бомбардировщики, поставляемые из США в СССР по ленд-лизу. Американская часть трассы начиналась в городе Грейт-Фолс в штате Монтана и заканчивалась в Фэрбенксе на Аляске. Участок российской воздушной трассы проходил через Уэлькаль и Анадырь на Чукотке и заканчивался в Красноярске. Воздушная трасса прошла и через Якутск.