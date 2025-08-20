В программу соревнований включены спортивное метание ножа, а также две дисциплины для участников с нарушением зрения

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Торжественное открытие межрегионального "Кубка Защитников Отечества" состоялось в Дзержинске Нижегородской области, в нем принимают участие порядка 130 ветеранов СВО из 14 регионов Приволжского федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Защитники Отечества".

"В Дзержинске Нижегородской области состоялось торжественное открытие межрегионального комплексного физкультурного мероприятия "Кубок Защитников Отечества", в котором принимают участие порядка 130 ветеранов специальной военной операции из 14 регионов Приволжского федерального округа", - говорится в сообщении.

В рамках кубка пройдут соревнования по пулевой стрельбе и стрельбе из лука, пауэрлифтингу и волейболу сидя. С этого года в программу соревнований включены спортивное метание ножа, а также две дисциплины для участников с нарушением зрения: настольный теннис (шоудаун) и пауэрлифтинг.

"Министерство спорта России всецело поддерживает проведение "Кубка Защитников Отечества" в регионах страны, это уже стало хорошей традицией. А для наших бойцов это возможность начать новый этап в жизни, обрести верных товарищей и открыть для себя спорт как эффективное средство реабилитации", - сказал министр спорта России, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева подчеркнула, что своим примером ветераны показывают, что даже после тяжелого ранения можно жить активно. "Мы прикладываем все усилия для того, чтобы у вас был как можно более широкий выбор, чтобы вы могли найти занятие по душе, развиваться в одном или сразу нескольких видах спорта", - отметила она.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков подчеркнул, что турниры "Кубок Защитников Отечества" по праву заняли важное место в паралимпийском календаре соревнований, являясь для многих одним из первых шагов в спорт высших достижений. Он обратил внимание на то, что кубок проходит в Центре адаптивных видов спорта, который был открыт менее года назад, и создание таких центров в регионах вносит большой вклад в развитие адаптивного спорта. "Спортсмены-паралимпийцы проводят тренировочные мероприятия на современных площадках, а ветераны СВО получают уникальную возможность посещать занятия для физического восстановления. Это позволяет им приобщиться к спорту и активному образу жизни, социализироваться, обрести друзей и единомышленников", - отметил Рожков.

О Кубке

Организаторы турнира - государственный фонд "Защитники Отечества", Паралимпийский комитет России и правительство Нижегородской области. Торжественная церемония финала и награждения "Кубка Защитников Отечества" среди ветеранов из регионов ПФО состоится 21 августа.