В Прибайкалье восемь многодетных семей получили автомобили "Газель"

Во всех этих семьях воспитываются семеро и более детей

ИРКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Восемь семей Иркутской области, в которых воспитываются семеро и более детей, получили автомобили "Газель" по итогам регионального конкурса на предоставление транспорта многодетным. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Иркутской области сложилась хорошая традиция вручать автомобили многодетным семьям. С 2013 года их получили уже 67 семей, в этом году - еще восемь. Все участники конкурса показывают достойный пример ответственного воспитания подрастающего поколения. Это великий труд, который достоин уважения. <…> Уверен, что микроавтобусы станут большим подспорьем для семей", - приветствовал победителей конкурса губернатор Игорь Кобзев.

В конкурсе участвуют семьи, имеющие семь и более детей, не достигших 18 лет, в том числе воспитывающие детей-сирот. Из числа победителей в этом году самыми большими стали две семьи - из Иркутска и Эхирит-Булагатского района, в них воспитываются по 11 детей.

Всего на конкурс в этом году подавали документы 25 семей из восьми муниципалитетов. Участников на соответствие критериям оценивала областная конкурсная комиссия.

По информации регионального правительства, Иркутская область - один из немногих регионов России, учредивший подобный конкурс, который направлен на укрепление института семьи.