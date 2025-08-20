В Дагестане презентовали мастер-план развития водоснабжения и гидроэнергетики

Глава Республики Сергей Меликов заявил, что план станет комплексным решением проблем в сфере водопользования

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Презентация мастер-план развития водоснабжения и гидроэнергетики Республики Дагестан до 2043 года прошла в историческом парке в Махачкале. В мероприятии приняли участие глава региона Сергей Меликов, и заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин, передает корреспондент ТАСС.

Выступая перед участниками мероприятия Сергей Меликов отметил, что мастер-план по развитию водоснабжения Дагестана - это комплексное решение проблем в сфере водопользования.

"Сегодня в республике сохраняются серьезные проблемы - износ сетей, локальные дефициты, недостаточный уровень очистки воды. Вместе с тем наши природные ресурсы дают нам возможность эти вызовы преодолеть. Но эти ресурсы нужно правильно использовать. Особое значение имеет то, что мастер-план рассчитан до 2043 года и увязан с документами территориального планирования республики. Это позволяет не только решать текущие задачи, но и смотреть в будущее, учитывая рост численности населения, развитие туризма, потребности промышленности и аграрного сектора", - сказал Меликов.

По словам Александра Ломакина, приоритет правительства России - обновление инфраструктуры.

"В республике мы приступили к строительству магистрального водовода Чиркей - Махачкала - Каспийск с продолжением его до Избербаша. Это очень большой проект, эффект от которого будут ощущать сотни тысяч граждан республики. Одновременно с этим реализуется проект комплексных сетей и очистных сооружений Махачкалинско-Каспийской агломерации. Реализуемые проекты станут примером для других регионов на десятилетия вперед и заложат основу для рационального использования каждого кубометра воды", - добавил Александр Ломакин.

Идея создания мастер-плана

В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума Республика Дагестан и ПАО "Русгидро" подписали соглашение о технологическом партнерстве и разработке долгосрочной программы использования водных ресурсов.

Результатом этого сотрудничества стал мастер-план. Он учитывает все характерные для региона варианты водопользования: хозяйственно-питьевое водоснабжение поселений, производственное водоснабжение, мелиорацию и гидроэнергетику.