В Москве 20 августа ожидаются сильные дождь и ветер

Горожан просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ветер усилится в Москве вечером 20 августа, местами ожидается сильный дождь. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 17:00 и до 10:00 21 августа в столице местами ожидается сильный дождь, порывы ветра до 14 м/с. Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в публикации.

Кроме того, в Главном управлении МЧС России по Москве предупредили о сильном дожде и ветре в московском регионе. "В период с 17:00 20 августа до 10:00 21 августа местами в Москве ожидается сильный дождь и порывы ветра до 14 м/с", - говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение распространила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области. В связи с непогодой в МЧС советуют водителям парковаться в безопасных местах, пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.