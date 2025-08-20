Такую стипендию ежемесячно получают 45 юных спортсменов края, отметил заместитель министра физической культуры и спорта края Иса Абдуллаев

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Количество юных спортсменов Ставропольского края, получающих стипендию губернатора намерены увеличить до 80 человек в 2026 году. Сейчас такую стипендию получают 45 юных жителей края. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил заместитель министра физической культуры и спорта Ставропольского края Иса Абдуллаев.

"Прогнозируется, что мы в следующем году увеличим количество губернаторских стипендиатов в спорте, потому что ребят много, конкуренция высокая. У нас на одно место 3-4 человека, есть потребность и сейчас над этим работаем. <…> Планируем увеличить до 60-80 человек", - сообщил Абдуллаев.

По его словам, сейчас такую стипендию в размере 15 тыс. рублей ежемесячно получают 45 юных спортсменов края. "Стипендию губернатора Ставропольского края получают 45 человек от 14 до 18 лет ежегодно. Она составляет порядка 15 тыс. рублей - для школьника это хорошая сумма, которую он ежемесячно получает за высокие спортивные результаты. Там есть основной критерий - это олимпийские виды спорта, также есть небольшая квота на неолимпийские виды спорта", - добавил спикер.

