В Думу внесли законопроект об обязательной премии лояльным сотрудникам

Такую премию можно будет выплачивать к отпуску, отметил первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с председателем партии Сергеем Мироновым и первым замруководителя фракции Дмитрием Гусевым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной премии в размере оклада для лиц, проработавших на одном месте более пяти лет. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ. Действующим законом установлено право работодателя поощрять своих сотрудников. Законопроектом предлагается обязать работодателя выплачивать премию в размере среднего месячного оклада лицам со стажем более пяти лет на одном месте работы.

Как пояснил ТАСС Гусев, такую премию сотрудникам можно будет выплачивать к отпуску, так как выплата поможет сделать отдых более доступным. "Сотрудники, которые годами выкладываются по полной на своей работе, порой не могут себе позволить полноценный отдых. Многим просто сложно на него накопить деньги. Потратившись на отпуск, переживают, как будут жить после. Важно поощрять тех, кто долго и качественно трудится", - отметил он.