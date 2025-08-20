Посетители могут увидеть явление в Пальмовой оранжерее

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Банан райский расцвел в Пальмовой оранжерее ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщила пресс-служба ботсада.

"В тропиках ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" началось цветение одной из самых больших в мире трав - банана райского. Посетители могут увидеть зрелищное явление в Пальмовой оранжерее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что райский банан может достигать высоты в 9 м. Листья растения мощные, покрытые коричневыми пятнами, их длина - более 2 м, а соцветие напоминает огромную кисть, прорастающую через ложный стебель. При цветке листья яйцевидной формы, вогнутые, темно-красного цвета, мясистые. Это важнейшее культурное растение в странах Африки, добавили в пресс-службе.