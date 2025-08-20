Нарушение экологического баланса моря у Аланьи и района Газипаша вызвано не только туристической активностью, но и попаданием в него отходов сельхозпроизводства, климатическими изменениями, сообщил доцент Средиземноморского университета Гюрай Доган

СТАМБУЛ, 20 августа. /ТАСС/. Загрязнение Средиземного моря в районе турецкого курорта Аланья достигло опасных масштабов, угрожая морской флоре и фауне. Как сообщил доцент Средиземноморского университета Гюрай Доган, для местного населения контакт с водой может привести к рвоте, тошноте и лихорадке.

По его словам, нарушение экологического баланса моря у самой Аланьи и района Газипаша вызвано не только туристической активностью, но и попаданием в него отходов сельхозпроизводства, а также климатическими изменениями, вследствие чего в морской воде происходит увеличение микробов. "Морской экосистеме, кроме того, несут угрозу отходы с пляжей и лодок, чрезмерное использование пластика", - приводит мнение ученого газета Yeni Alanya.

Доган отметил, что одной экологической инженерии для борьбы с загрязнением моря недостаточно. "Туриндустрия и сельское хозяйство должны действовать сообща. Если не принять мер сегодня, в следующем году может быть слишком поздно", - подчеркнул он.

Экологи считают необходимым в числе прочего укрепление систем управления отходами, создание совместных программ инспекций в сфере туризма и сельского хозяйства, а также распространение образовательных программ по повышению экологической сознательности граждан в провинции Анталья, куда административно входит Аланья.