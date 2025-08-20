Главными задачами отдела станет помощь и консультация участников СВО в систематических занятиях спортом

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Отдел по работе с участниками СВО откроют на базе Спортивно-адаптивной школы сурдлимпийского резерва на Ставрополье в 2025 году. Главными задачами отдела станет помощь и консультация бойцов СВО в систематических занятиях спортом, сообщил заместитель министра физической культуры и спорта Ставропольского края Иса Абдуллаев.

"Есть предпосылки создания отдела, который будет курировать участников СВО, с 2026 года на базе нашей Спортивно-адаптивной школы сурдлимпийского резерва. И в каждом муниципальном образовании создать центр, который будет этих людей привлекать и работать с ними. Здесь вопрос в том, чтобы ребята систематически занимались спортом", - сказал Абдуллаев в ходе пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

По его словам, количество участников адаптивного спорта увеличилось на 30 и составило 80 человек.

"Участников по адаптивному спорту было человек 50 в прошлом году, а всего участников было порядка 80. Сейчас это число выросло, теперь по адаптивному спорту 80 участников, более 115 участников всего. Мы эту динамику наблюдаем за два года", - добавил спикер.