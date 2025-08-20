ЦСР: минимальный набор школьных принадлежностей за год подорожал на 5,4%

За школьные парты в 2025 году сядут более 18 млн детей, отметил директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Намёткин

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Собрать ребенка в школу в 2025 году оказалось дешевле, чем ожидалось, минимальный набор школьной канцелярии и учебных принадлежностей за год подорожал всего на 5,4%. К таким выводам пришли эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), опираясь на данные официальной статистики. Они проанализировали стоимость основных товаров, необходимых школьникам в новом учебном году (с материалами исследования ознакомился ТАСС).

"Несмотря на то, что ожидаемый населением уровень инфляции в июле 2025 года составил 13%, а июльский индекс потребительских цен составил 8,8% в годовом выражении - в среднем по стране набор школьной канцелярии и учебных принадлежностей подорожал на 5,4%, одежда для школьников подорожала на 6%, ноутбуки вообще зафиксировали снижение на 4%. Также не сильно изменились цены на гаджеты, так необходимые альфа и зумерам: планшеты выросли на символические 1%, а смартфоны на 2,3%. В этом году можно утверждать, что собрать ребенка в школу оказалось дешевле, чем ожидалось", - отметил директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Намёткин.

Так, например, согласно данным Росстата, поднялись цены в годовом выражении на школьные тетради (+11,9%, до 15,7 руб.), шариковые авторучки (+10,8%, до 34,8 руб.), чернографитный карандаш (+9,6%, до 26,9 руб.), набор фломастеров (+9%, до 217,4 руб.), альбом для рисования (+7,9%, до 132,6 руб.), ранцы и рюкзаки (+5,2%, до 2 662,5 руб.), а также на учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы (+4,2%, до 654,6 руб.). Цены на ноутбуки зафиксировали снижение до 42 754,7 руб., в то время как цены на планшеты выросли до 14 970,2 руб., а смартфоны - до 16 756 руб.

Согласно данным статистики, одежда для школьников подорожала в июле 2025 года в среднем на 6% в сравнении с июлем прошлого года - в сумме стандартный набор базовой одежды стоит теперь 20 306 руб. В частности, наблюдался наибольший рост цен на детские брюки (+9,1%, до 2 120,6 руб.), рубашки для мальчиков (+9%, до 1 282,6 руб.) и на детские колготки (+8,3%, до 318,8 руб.). Кроме того, повысились цены и на юбки (+8,2%, до 1 584,1 руб.), детские летние туфли (+8%, до 1 799 руб.), детские носки и гольфы (+7%, до 105,9 руб.), блузки для девочек (+6,8%, до 1 545,2 руб.), спортивные костюмы (+6,5%, до 2 716,9 руб.), детские кроссовки (+4,1%, до 2 004,8 руб.).

"Сбор детей, выросших за лето, к школе - это всегда стресс, и ощущение подорожания тоже будет разным в зависимости от запроса родителей и детей, марки производителей. Набор школьника у каждого свой, для первоклашек, например канцелярия потребуется с запасом, ведь она будет теряться и забываться, кроме того будут отличаться цены на рынках, в магазинах и на маркетплейсах. Напомним, что за школьные парты в этом году сядут более 18 млн детей", - обратил внимание Намёткин.

Ценовая ситуация в регионах

Среди регионов - лидеров по приросту цен в июле текущего года на канцелярские и учебные принадлежности оказались Ивановская область (+25% в годовом выражении), Карачаево-Черкесская Республика (+21,8%), Московская область (+21,6%), Воронежская область (+21,6%) и Томская область (+21,5%). Тем временем, снижение цен зафиксировано в Чукотском автономном округе (-22,7% в годовом выражении), Севастополе (-11,9%), Калужской области (-8,2%), Оренбургской области (-7,4%) и Ульяновской области (-6%). Количество субъектов Российской Федерации, в которых цены на канцелярские и учебные принадлежности продемонстрировали снижение, в июле 2025 года составило 14, в том числе в Москве, где фиксировалось снижение цен на эти группы школьных товаров (-1,6% в годовом выражении).

Наиболее активный рост цен на школьную одежду в июле 2025 года был зафиксирован во Владимирской области (+15,3%), Вологодской области (+14,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (+14,8%), Санкт-Петербурге (+14,3%) и Новгородской области (+13,6%). Шесть субъектов Российской Федерации продемонстрировали снижение цен на школьную одежду, в их число вошли Чукотский автономный округ (-5,5%), Сахалинская область (-3,8%), Смоленская область (-1,6%), Республика Карелия (-1,4%), Калужская область (-0,8%) и Приморский край (-0,5%).