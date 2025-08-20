Поступающим в МВД выпускникам юрфаков в Татарстане выплатят по 1 млн рублей

Помимо выплаты, сотрудникам министерства гарантируется, в частности, стабильная заработная плата и право на пенсию после 20 лет выслуги

КАЗАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Единовременную выплату в размере одного миллиона рублей установили для выпускников юридических факультетов, поступающих на службу в органы предварительного следствия МВД по Республике Татарстан, сообщает пресс-служба ведомства.

"Распоряжением кабинета министров Республики Татарстан <...> всем поступающим на службу в органы предварительного следствия МВД по Республике Татарстан выпускникам юридических факультетов гражданских вузов установлена единовременная денежная выплата в размере 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная сумма будет выплачиваться вновь поступившим сотрудникам при получении ими первого специального звания.

Помимо единовременной выплаты, сотрудникам МВД гарантируется стабильная заработная плата, право на пенсию после 20 лет выслуги, оплачиваемый отпуск от 40 дней, бесплатное медицинское обслуживание для самих сотрудников и членов их семей, а также компенсации за переезд при переводе на новое место службы. Среди дополнительных мер материального стимулирования - ежеквартальные премии, доплаты за совмещение обязанностей до 100% от оклада, денежная компенсация за работу в выходные и праздничные дни, а также ежемесячная надбавка в размере от 15% до 200% от оклада.

Ранее пресс-служба Госсовета Татарстана сообщала, что парламент республики планирует направить обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением увеличить социальные гарантии для сотрудников органов внутренних дел. По данным председателя комитета по законности и правопорядку регионального парламента Александра Чубарова, за четыре месяца 2025 года количество уволившихся сотрудников МВД по республике увеличилось на 28,8% (746 человек) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2024 году из органов внутренних дел в республике уволилось более 1,8 тыс. сотрудников. Недокомплект личного состава в органах внутренних дел Татарстана составляет 26,3%.