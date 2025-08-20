Региональная станция переливания крови организовала донации плазмы, из которой позже изготовят антитела

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Дефицит иммуноглобулина, применяемого для профилактики резус-конфликта у беременных, зафиксирован в Свердловской области. Областная станция переливания крови организовала донации плазмы, из которой позже изготовят иммуноглобулин, сообщили ТАСС в учреждении.

"Дефицит действительно есть, <…> [потому что] отсутствуют поставки из-за рубежа данного иммуноглобулина. Проблемы решаются - мы, областная станция переливания крови, ищем активных женщин, у которых есть резус отрицательный, у которых в анамнезе были выявлены антитела, у которых была беременность резус - положительным плодом. Этих женщин мы обследуем, если мы у них выявляем уровень антител достаточный, то мы приглашаем их на донации плазмы, из которой потом будет изготавливаться этот иммуноглобулин", - сказали там.

В областной станции переливания крови отметили, что препарат, который изготовят из собранной плазмы, планируют распространять по российским клиникам. В учреждении подчеркнули, что резус-конфликт матери и ребенка может привести к развитию у плода неспецифической гемолитической болезни новорожденных, к инвалидизации и даже к гибели плода, поэтому некоторым беременным он необходим.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал ТАСС о наращивании антирезусного иммуноглобулина, применяемого для профилактики резус-конфликта у беременных, в России. Кроме того, он отмечал, что планируется создание производственной площадки в стране в ближайшее время. Мурашко также подчеркивал, что в передача плазмы на производство лекарственных средств является основой решения вопроса импортозамещения в производстве жизненно важных лекарственных препаратов на основе крови и ее компонентов.

Также ранее газета "Известия" сообщала, что в российских аптеках большинства регионов пропал антирезусный иммуноглобулин, препарат отсутствует в государственных медучреждениях в ряде регионов.