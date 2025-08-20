На ярмарке будут представлены производители всех республик Северного Кавказа

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Ярмарка "Краски Кавказа" впервые пройдет в рамках празднования Дня города Железноводска и кинофестиваля Ferrum. Гости ярмарки смогут познакомиться с продукцией из каждой республики Северного Кавказа, сообщил глава Железноводска Евгений Бакулин.

"В рамках кинофестиваля Ferrum выставляется Торгово-промышленная плата. Это будут очень красивые палатки, они выставляются со своей ярмаркой. Все, кто приедет на фестиваль, смогут насладиться продукцией", - сказал Бакулин в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

По его словам, на ярмарке будут представлены производители всех республик Северного Кавказа.

В этом году 30 августа отмечается 215 лет со дня основания города-курорта Железноводска.

Кинофестиваль Ferrum-25 пройдет с 28 по 31 августа в Железноводске, его программа включает показы отечественных картин, концерты, творческие вечера и встречи с кинематографистами. ТАСС - генеральный информационный партнер кинофестиваля.