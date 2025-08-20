В Тюменской области отменили введенный из-за паводка в 2024 году режим ЧС

Из-за наводнения в зоне затопления оказались 838 жилых домов, 19 низководных мостов, 56 участков автодорог и 4 объекта социального значения

ТЮМЕНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление об отмене режима ЧС, введенного в апреле 2024 года из-за угрозы паводка. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

"В Тюменской области отменен режим ЧС, введенный для подготовки к паводку и ликвидации его последствий. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор", - говорится в сообщении.

В пресс-службе губернатора уточнили, что паводок 2024 года был не только рекордным по показателям уровня воды, но и внезапным - в результате наводнения в зоне затопления оказались 838 жилых домов, 19 низководных мостов, 56 участков автодорог и 4 объекта социального значения. В этом году вода подтопила 31 населенный пункт, 8 мостов и 18 участков дорог. "Благодаря вовремя принятым мерам удалось избежать подтопления жилых домов, вода заходила только на приусадебные участки и дачи", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в 2025 году от паводка пострадали 2,5 тыс. жителей региона. В соответствии с законодательством им оказана материальная помощь на общую сумму более 40 млн рублей. Работы по ликвидации последствия наводнения продолжаются в плановом режиме.