Его создание обеспечит жителям Сахалинской области доступ к полному комплексу современных услуг по реабилитации и протезированию

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московское протезно-ортопедическое предприятие открыло филиал высокотехнологичного протезирования в Сахалинской области. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе рабочей поездки в регион.

Филиал создан на базе Сахалинского областного реабилитационного центра, где будет развернуто производство современных протезов, включая спортивные протезы с использованием передовых российских разработок.

"Московское протезно-ортопедическое предприятие - один из лидеров в области протезирования граждан с инвалидностью. Открытие филиала в регионе позволит жителям своевременно получать необходимые консультации, качественные услуги по протезированию и современные протезы, отвечающие всем необходимым требованиям. Уверен, что Южно-Сахалинский филиал предоставит эту возможность жителям всего Сахалина, а возможно, и соседних регионов. Для повышения доступности услуг Московское ПрОП уже сейчас предоставляет возможность обслуживания в своей филиальной сети, независимо от места жительства граждан, у которых есть протезы. Открытие нового филиала высокотехнологичного протезирования на Сахалине является еще одним шагом в этом направлении", - сказал Котяков.

Отмечается, что создание филиала на базе областного реабилитационного центра обеспечит жителям области, в том числе участникам СВО, доступ к полному комплексу современных услуг по реабилитации и протезированию, включая производство спортивных протезов на основе передовых российских разработок.

По словам Котякова, материально-техническая база и оборудование филиала соответствуют современным стандартам протезирования, включая стандарты комплексной реабилитации и абилитации для взрослых, детей и участников специальной военной операции. Филиал располагает всем необходимым для соблюдения этих стандартов.

"Открытие филиала Московского ПрОП в г. Южно-Сахалинск - это, в первую и главную очередь, возможность людей с инвалидностью получить современные услуги по комплексной реабилитации и абилитации по месту своего нахождения" - сообщил генеральный директор Московского ПрОП Владимир Гордеев.

В структуру Московского ПрОП входят 106 филиалов в 67 регионах и 45 стационаров сложного протезирования, в которых работает порядка 4,6 тыс. человек, включая более 400 протезистов и ортезистов. Коечный фонд Московского ПрОП превышает 1100 мест. Предприятие выпускает более 300 видов протезно-ортопедических изделий, включая протезы верхних и нижних конечностей (в том числе бионические).