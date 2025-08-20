Она обвиняется в отмывании денег

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, которая обвиняется в отмывании денег. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Митрошиной меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца", - сообщили в суде.

Митрошина обвиняется по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) в особо крупном размере денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Ее задержали на территории Краснодарского края и доставили в Москву.

Ранее в отношении нее было возбуждено дело о неуплате налогов, но позже его прекратили в связи с погашением части долга.