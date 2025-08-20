Росфинмониторинг внес в список шесть украинских военнослужащих

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов шесть украинских военнослужащих, участвовавших во вторжении ВСУ в Курскую область.

"Разгон Вадим Александрович 14.02.1998 г. р., город Балта Одесской области Украины, Войцеховский Сергей Владимирович 09.02.1989 г. р., город Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР, Солодуха Виталий Иванович 12.10.1985 г. р., город Вулканешты Молдавской ССР", - говорится в реестре.

Также в перечень вошли Дмитрий Санкевич, Сергей Литвиненко и Сергей Биличенко.

Ранее суд приговорил военнослужащих к срокам от 15 до 16 лет лишения свободы за незаконное вторжение в Курскую область и совершение террористических актов.