Чернышенко: около 10 тыс. студентов учатся по программам ядерной отрасли

Подготовка специалистов для атомной отрасли также осуществляется в рамках четырех передовых инженерных школ и 12 кластеров федерального проекта "Профессионалитет"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Около 10 тыс. студентов российских вузов и колледжей обучаются по программам, связанным с атомной и ядерной индустрией, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер, как сообщили в его пресс-службе, упомянул это в поздравлении россиянам в 80-летием отечественной атомной отрасли.

"Для того, чтобы наша страна продолжала совершать прорывы в сфере атомных технологий, важно продолжать обеспечивать высокий уровень подготовки кадров. Сегодня в российских вузах и колледжах по программам, связанным с атомной и ядерной отраслью, обучается почти 10 тыс. студентов. Только в этом году им было установлено почти 2,5 тыс. бюджетных мест", - отметил Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба.

Подготовка специалистов для атомной отрасли также осуществляется в рамках четырех передовых инженерных школ и 12 кластеров федерального проекта "Профессионалитет". Вузы совместно с индустриальными партнерами создают научные проекты и разработки, отметил вице-премьер.

Чернышенко выразил особенную благодарность работникам и ветеранам атомной отрасли, ученым и преподавателям, готовящим кадры для этого направления, подчеркнул флагманскую роль ГК "Росатом" и НИЦ "Курчатовский институт" в развитии технологий.

"Наши специалисты построили первую в мире АЭС, создали первый атомный ледокол, сегодня продолжается развитие уникальных установок класса "мегасайенс". Все это стало возможным благодаря колоссальному трудолюбию, любознательности и увлеченности сотрудников атомной промышленности будущего, настоящего, и уверен, будет продолжено отечественными специалистами в будущем", - сказал Чернышенко.

Он отметил, что Росатом не только строит АЭС, обеспечивая чистой энергией страну и мир, но и создает новые материалы - сверхпрочные, экологичные, помогает осваивать Арктику и Северный морской путь, разрабатывает методы ядерной медицины для победы над неизлечимыми болезнями, развивает квантовые технологии, чтобы решить глобальные проблемы человечества. Росатом - мировой лидер атомной промышленности: работает в более чем 60 странах мира, а в портфеле зарубежных заказов на строительство АЭС - 33 блока большой мощности в 10 странах и первый в мире экспортный проект сооружения атомных станций малой мощности - шесть блоков в Узбекистане.