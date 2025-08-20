Преподаватели проведут практикумы по робототехнике, химические опыты, интерактивные занятия по биотехнологиям и мастер-классы по работе с беспилотными летательными аппаратами

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Ученые и преподаватели Дагестанского государственного университета проведут занятия и мастер-классы для школьников в детских лагерях республики в рамках фестиваля "С наукой - в села!", сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Фестиваль молодых исследователей СКФО "С наукой - в села!" запускает мобильные университетские смены для школьников Дагестана. Ведущие ученые и преподаватели Дагестанского государственного университета отправятся в детские лагеря Буйнакского района, чтобы подарить сельским школьникам незабываемое погружение в мир современной науки", - говорится в сообщении.

Мобильные смены пройдут в лагерях "Данко", "Космос", "Терменлик" и "Горная речка". Ученые и преподаватели проведут практикумы по робототехнике, химические опыты, интерактивные занятия по биотехнологиям и мастер-классы по работе с беспилотными летательными аппаратами.

"Для нас, ведущего вуза республики, крайне важно, чтобы каждый талантливый и целеустремленный молодой человек, где бы он ни жил - в большом городе или в отдаленном селе - имел равный доступ к знаниям, к современной науке, к передовым технологиям. Образование не должно иметь границ. Именно эта идея стала главной вдохновляющей силой нашего проекта", - цитирует пресс-служба ректора вуза Муртазали Рабаданова.