МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Голосовой помощник начал принимать показания газовых счетчиков в Дагестане, сообщил журналистам генеральный директор "Газпром межрегионгаз Махачкала" Ризван Мурадов.

"Абоненты "Газпром межрегионгаз Махачкала" теперь могут передать показания прибора учета через голосовой помощник по бесплатному номеру 8-800-200-98-04. Все, что потребуется, - продиктовать номер лицевого счета и текущие показания. Сервис работает круглосуточно и без выходных", - сказал Мурадов.

По его словам, при звонке абоненту ответит робот, который предложит передать показания или связаться с оператором.

"Задача - чтобы сервисы компании стали максимально удобными и доступными для абонентов. Внедряя современные цифровые решения, мы упрощаем процесс обслуживания. Новый способ передачи показаний особенно будет удобен для маломобильных граждан - он позволяет легко и быстро передать информацию не выходя из дома",- добавил Мурадов.